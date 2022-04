Beim Anschlag auf den Bahnhof von Kramatorsk in der Ostukraine sind laut ukrainischen Angaben mindestens 50 Menschen getötet worden - darunter fünf Kinder. Viele weitere Personen wurden verletzt. Kiew beschuldigt Moskau, absichtlich ein ziviles Ziel angegriffen zu haben.

Tagelang hatten sich Tausende Menschen auf den Bahnsteigen aufgehalten, um vor der russischen Offensive im Donbas zu fliehen.

Wolodymyr Selenskyj, der ins finnische Parlament zugeschaltet wurde, verurteilte den Angriff aufs Schärfste.

"Es handelt sich um einen viel besuchten Bahnhof in einer ganz gewöhnlichen Stadt in der Ostukraine. Sehen Sie, wie Russland den Donbas beschützt, was es mit dem Schutz der russisch-sprechenden Bevölkerung auf sich hat. Es ist der 44. Tag unserer neuen Wirklichkeit."

In Helsinki wurde in einer Schweigeminute der Opfer gedacht.

Moskau bestreitet, für den Angriff verantwortlich zu sein. Es handele sich um eine weitere Provokation der Ukraine. Diese würde als einziges Land die verwendeten Raketen einsetzen.

Teil einer Tochka-U-Rakete in Kramatorsk Andriy Andriyenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell sprach von ungerechtfertigtem menschlichen Leid. Derzeit hält er sich mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew auf, wo sie die Rückkehr des EU-Botschafters ankündigten.

Ein Zeichen der Unterstützung, während nach und nach die Gräueltaten der abgezogenen russischen Soldaten in der Ukraine ans Licht kommen - wie das Massaker in Butscha in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt. Hunderte Leichen, die auf der Straßen lagen, konnten mittlerweile identifiziert werden. Bilder, die eine Schockwelle auslösten.

Von der Leyen besuchte an diesem Freitag auch Butscha, wo am vergangenen Wochenende viele Tote in den Straßen gefunden worden waren. Der Präsident der Ukraine war am Montag vor Ort und sprach von Kriegsverbrechen Russlands.

Nach Aussagen von Wolodymyr Selenskyj ist die Situation in Borodjanka noch schlimmer als in Butscha.