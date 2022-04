Ostermesse mit Papst Franziskus - Segen "Urbi et Orbi"

Papst Franziskus hat die Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom mit Zehntausenden Gläubigen gefeiert und von der Loggia aus den Segen "Urbi et Orbi" erteilen.

Papst Franziskus hat die Ostermesse nach der Pandemie-Pause wieder mit Zehntausenden Christen im Vatikan gefeiert. Anders als in der Osternacht stand der Papst der Messe wieder selbst vor. Eine Predigt hielt das Kirchenoberhaupt nicht. Stattdessen folgte Schweigen nach dem Evangelium.

Trotz Krieg, Ungerechtigkeit und Leid setzen die Christen an Ostern darauf, "dass mitten in der Dunkelheit etwas Neues aufkeimt, das früher oder später Frucht bringt. Dass auf einem eingeebneten Feld wieder das Leben erscheint, hartnäckig und unbesiegbar“, so Papst Franziskus.

Für den 85-jährigen Papst aus Argentinien ist es das zehnte Osterfest, das er im Vatikan als Oberhaupt von 1,3 Milliarden getauften Katholiken feiert. Im Anschluss an den Gottesdienst spendete Papst Franziskus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi". Er nutzte die Gelegenheit zu einem Appell für den Frieden.

