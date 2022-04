Frankreich: Klarer Sieg für Macron laut erster Prognose

19:32

Wie viel Macht hat der französische Präsident?

In den letzten 50 Jahren hat sich die französische Verfassung weiterentwickelt und dem Präsidenten mehr Macht verliehen.

"Wir haben in Frankreich einen Präsidenten, der der Republik vorsteht, der die Regierung kontrolliert, der das Parlament kontrolliert und der das Verfassungsgericht kontrolliert. Das macht ihn zu einem Superpräsidenten", sagt Christophe Chabrot, Dozent für öffentliches Recht an der Universität Lumiere Lyon.

Kritiker sagen, das französische Parlament werde zu einem Stempel, der die Befehle des Präsidenten absegnet, und einige Politiker fordern eine neue Verfassung, die den Institutionen mehr Ausgewogenheit verleiht.

"Der Präsident der Republik hat in Frankreich per Gesetz viel mehr Macht als jeder andere Präsident in Europa", sagte Delphine Dulong, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Paris I, Pantheon Sorbonne.