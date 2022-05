Heute verschlafen? Das sind die schönsten Bilder vom Super-Blutmond

In Teilen Europas und anderswo auf der Welt konnten Menschen den seltenen Anblick eines Superblutmondes genießen.

Gleich zwei Ereignisse kamen am frühen Morgen zusammen: Eine Mondfinsternis - wenn die Erde direkt zwischen dem Mond und der Sonne vorbeizieht. Dabei wurde ein Schatten auf den Mond geworfen, der ihn dunkelrot verfärbte.

Die Finsternis, die in Nord- und Südamerika vollständig, in Osteuropa jedoch nur teilweise zu sehen war, ging mit einem Supermond einher. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Erde dem Mond am nächsten steht, so dass dieser größer erscheint.

Eine Auswahl einiger der schönsten Bilder - vor bekannter Kulisse.

Der Blutmond über der Hagia Sophia in Istanbul, Montag 16. Mai 2022 AP Photo

Der Vollmond geht am frühen Montag, 16. Mai 2022, über dem historischen Stadtzentrum von Mardin im Südosten der Türkei auf, das für seine Steinhäuser bekannt ist. AP Photo

Eine Mondfinsternis hinter einem Radfahrer während des ersten Blutmonds des Jahres in Irwindale, Kalifornien, am Sonntag, 15. Mai 2022. AP Photo

Der Mond während einer Sonnenfinsternis über der Burg Salgo, Foto von Salgotarj, Ungarn, am frühen Montag, 16. Mai 2022. AP Photo