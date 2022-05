Guten Abend!

🧑‍🎓 Im ersten Kriegsverbrecherprozess in Kiew in der Ukraine ist das Urteil gegen den 21-jährigen russischen Soldaten gesprochen worden, der einen 62-jährigen Radfahrer erschossen hat. Der Soldat sagte, das sei ihm befohlen worden. Er hatte auf Freispruch gehofft, doch wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

🌎 Auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz geht es um die Ukraine - statt einem russischen Haus gibt es ein "Haus der Kriegsverbrechen".

😢 Er habe sich "noch nie so geschämt" wie zu Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 - Russlands Top-Diplomat bei der UNO in Genf schmeisst hin.

💥 Was machen ständiger Bombenalarm und lange Stunden im Keller mit den Kindern in der Ukraine? Die Reportage von Anelise Borges aus dem Konfiktgebiet.

🔴 Putin und Lukaschenko haben sich in Sotschi getroffen - und sie sehen die Sanktionen als eine Chance.

🚊 Jetzt können Sie es an vielen Orten kaufen: Am Bahnhof, im Regionalverkehr und in der App: das 9-Euro-Ticket für den Sommer in Deutschland ist da!

✈️Muss Frankfurts Oberbürgermeister wegen eines sexistischen Spruchs im Flugzeug zurücktreten?

