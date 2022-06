Scholz, Macron und Draghi mit Sonderzug in Kiew eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi sind zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten in Kiew eingetroffen.

Die drei reisten mit einem Nachtzug aus Polen in die Ukraine. In der Nacht hatten sich Scholz, Macron und Draghi in der polnischen Stadt Rzeszow getroffen. Der Besuch soll ein Zeichen der Unterstützung für die Ukraine sein.

Bei den Gesprächen mit der ukrainischen Staatsführung wird es voraussichtlich um den Kriegsverlauf, einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine und weitere Hilfen für das Land gehen.

Am 11. Juni war EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Kiew gereist, um Fragen zu einem möglichen EU-Beitritt zu klären.

24. Juni wird die Entscheidung der EU-27 über den offiziellen Beitrittsantrag der Ukraine erwartet, der den Beginn eines Verhandlungsprozesses darstellt, der mehrere Jahre dauern kann.

Für die Staats- und Regierungschefs der drei größten EU-Länder ist es die erste Reise seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar.

Der Bundeskanzler war wiederholt dafür kritisiert worden, anders als andere europäische Spitzenpolitiker seit Beginn der russischen Invasion noch nicht in die Ukraine gereist zu sein. Allerdings sind auch Macron und Draghi seither noch nicht in Kiew gewesen.