Supreme Court in den USA hebt Recht auf Abtreibung auf

Der Oberste Gerichtshof hat den verfassungsrechtlichen Schutz der Abtreibung, der fast 50 Jahre lang galt, durch eine Entscheidung seiner konservativen Mehrheit beendet und Roe v. Wade gekippt.

Es wird erwartet, dass das Ergebnis vom Freitag zu einem Abtreibungsverbot in etwa der Hälfte der Bundesstaaten führen wird.

Die Entscheidung, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre, war der Höhepunkt jahrzehntelanger Bemühungen von Abtreibungsgegnern, ermöglicht durch eine ermutigte rechte Seite des Gerichts, die durch drei vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannte Richter gestärkt wurde.

Das Urteil erging mehr als einen Monat nach dem überraschenden Bekanntwerden des Entwurfs eines Gutachtens von Richter Samuel Alito, aus dem hervorging, dass das Gericht bereit war, diesen folgenschweren Schritt zu tun.

Damit steht das Gericht im Widerspruch zu einer Mehrheit der Amerikaner, die Umfragen zufolge für die Beibehaltung von Roe plädieren.

Alito schrieb in der am Freitag veröffentlichten endgültigen Stellungnahme, dass Roe und Planned Parenthood v. Casey, die Entscheidung von 1992, die das Recht auf Abtreibung bekräftigte, an dem Tag, an dem sie getroffen wurden, falsch waren und aufgehoben werden müssen.

Die Befugnis zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs liege bei den politischen Instanzen, nicht bei den Gerichten, schrieb Alito.

Alito wurde von den Richtern Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett unterstützt. Die drei letztgenannten Richter sind von Trump ernannt worden. Thomas stimmte vor 30 Jahren zum ersten Mal für die Aufhebung von Roe.

