Olaf Scholz nach G7-Gesprächen: "Nichts ist mehr so wie es war"

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat nach dem G7-Gipfel im bayerischen Elmau die Geschlossen- und Entschlossenheit der Teilnehmer-Staaten gelobt. Es sei klar geworden, dass nichts mehr so seit wie zuvor - bevor Russland seinen Krieg in der Ukraine begonnen hat.

Der Anschlag auf das Einkaufszentrum am Montag zeige, dass Putin seine brutalen Aggression fortsetzen werde. "Wladimir Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen", so Scholz, der weitere Hilfen versprach ohne konkret zu werden.

Die Kosten für Putins Krieg müssten weiter hochgehalten werden und man werde dem Narrativ entgegentreten, dass nur der "globale" Westen Russlands Krieg in der Ukraine verurteile.

"Niemand hat Zweifel an den Ursachen dieses Krieges", die Ukraine sei ein Opfer und habe den Angriff nicht herausgefordert oder irgendeine anderweitige Verantwortung für den Ausbruch des Krieges.

Die Ukraine soll weiter in ihrer Verteidigung unterstützt und gleichzeitig eine Perspektive für die Zukunft gegeben werden, so Scholz.

Gipfel mit direkten Gesprächen wie der G7 in Elmau seien von größter Bedeutung. Es sei auch weiter Vertrauen entstanden zwischen den Teilnehmer:innen, man habe viel Zeit gehabt zu reden - ob offiziell oder ungezwungen zu anderen Momenten.

Die G7-Länder wollten drei Signale setzen: Man steht gemeinsam gegen Russland, gegen den Hunger in der Welt, der wegen des Krieges Russlands in der Ukraine sehr viel schlimmer geworden ist, und will ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen - mit der Gründung eines Klima-Clubs auf Initiative von Olaf Scholz.