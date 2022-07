Gazprom stoppt Lieferungen an Lettland

Der russische Energieriese Gazprom stoppt alle Lieferungen an Lettland. Der baltische EU-Staat habe gegen "Bedingungen für die Entnahme von Gas verstoßen", so Gazprom via Telegram. Details zu den Verstößen nannte das Unternehmen nicht.

Die lettische Regierung rechnet nicht mit größeren Folgen, es sei bereits ein anderer, ebenfalls russsicher Anbieter unter Vertrag. Am Vortag hatte das lettische Gasversorgungsunternehmen Latvijas Gaze mitgeteilt, von Russland wieder Gas zu kaufen und dafür auch in Euro und nicht in Rubel zu bezahlen. Allerdings werde das Gas nicht von Gazprom gekauft, sondern von einem anderen russischen Anbieter,

Anfang Juli hatte das lettische Parlament dafür gestimmt, russische Gaslieferungen ab Januar 2023 zu verbieten. Im vergangenen Jahr hatte Lettland noch etwa 90 Prozent seines Gases aus Russland bezogen. Russland hatte zuletzt die Gaslieferungen in mehrere EU-Länder eingestellt, darunter Polen und Bulgarien.

