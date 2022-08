15.000 m2 Grunewald brennen in Berlin: "Es kommt zu Explosionen"

In Berlin sind rund 100 Feuerwehrleute bei einem Brand im Grunewald, im Westen der deutschen Hauptstadt im Einsatz. Nach Angaben der Rettungskräfte brannten um 10 Uhr morgens etwa 15.000 m2 Wald.

Das Feuer wurde offenbar von Explosionen auf einem Sprengplatz der Polizei im Grunewald ausgelöst, dort wurden bis zu 50 Tonnen Kampfmittel und Feuerwerkskörper gelagert. Wie die Feuerwehr Berlin auf Twitter schrieb, kam es im Laufe des Morgens immer wieder zu Explosionen.

Ein Sperrradius von 1000m um den Brand wurde eingerichtet, die umliegenden Straßen, darunter die Autobahn Avus, wurden gesperrt. Auch der Bahnverkehr in der Gegend steht still. Die Lage sei "unübersichtlich", wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber örtlichen Medien sagte. Drohnenbilder und Überflüge aus Polizeihubschraubern sollen weiter Aufschluss geben.

Die Feuerwehr bat, vom Einsatzgebiet und dem gesamten Waldgebiet fernzubleiben. Verletzte gab es bisher nicht, auch Wohngegenden sind nicht betroffen. Dennoch wurde in den angrenzenden Wohnvierteln empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auch Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für den Donnerstag vor einer "starken Wärmebelastung" - auch weil die Temperaturen in der Nacht im Stadtgebiet sich nicht spürbar abgekühlt haben.

Wie in vielen Gegenden der Welt ist es auch in Berlin in diesen Wochen besonders trocken, was die Verbreitung des Feuers begünstigt.