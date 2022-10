Überschwemmungen in Nigeria

Überschwemmte Straßen, überflutete Häuser und unterbrochene Versorgungswege - das Hochwasser bringt die Menschen in eine prekäre Lage. Während der Regenzeit in Nigeria kommt es häufig zu Überschwemmungen, doch in diesem Jahr starben mehr als 600 Menschen, und 1,3 Millionen mussten ihre Häuser verlassen, so die jüngsten Zahlen der Regierung. Viele Betroffene wurden in Lager gebracht.

Überdurchschnittliche Regenfälle und verheerende Überschwemmungen betrafen in diesem Jahr fünf Millionen Menschen in 19 Ländern West- und Zentralafrikas, so ein aktueller Bericht des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen.