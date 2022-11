„Untersucherin“ im Auftrag der Königin: Frederiksen schmiedet neue dänische Regierung

Seit Mittwoch waltet Mette Frederiksen im Auftrag von Königin Margrethe ihres Amtes als „Untersucherin“. So wird in Dänemark die Person bezeichnet, der vom Staatsoberhaupt die Regierungsbildung anvertraut wurde. Die Sozialdemokratin Frederiksen will ein Bündnis der politischen Mitte aufstellen und spricht dafür mit allen Parteien.

„Selbstverständlich wird im Laufe eines Wahlkampfes vieles gesagt. Und viele wollen, dass die Dinge entweder in einer bestimmten Art und Weise sind oder so, wie sie immer waren. Wir befinden uns in Dänemark und in Europa in einer ganz besonderen Lage. Die erfordert, dass wir einige Dinge anders machen“, sagte Frederiksen.

Ihre sozialdemokratische Partei behielt bei der Wahl am Dienstag ihre Stellung als stärkste politische Kraft des Landes, wie gehabt gefolgt von der liberalen Venstre-Partei. Die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit der beiden sind schlecht.

„Wir hatten ein gutes Treffen, aber es sieht schwierig aus. Doch wenn wir eingeladen werden, kommen wir auch", sagt der Venstre-Vorsitzende Jakob Ellemann-Jensen.

Der ehemalige Regierungschef Lars Løkke Rasmussen, mit seiner Partei Moderaterne, Dritter der Parlamentswahl äußerte sich nach seinem Gespräch mit Frederiksen nicht.

Es werde nur dann zu einer Zusammenarbeit kommen, wenn die geschäftsführende Regierungschefin einer juristischen Prüfung der Nerz-Affäre zustimme, hatte Løkke Rasmussen im Wahlkampf gefordert. Der Skandal um die Massentötung der Pelztiere führte zum Auseinanderbrechen der Regierung.