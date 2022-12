Urteil: Medien-Magnat Jimmy Lai (75) muss erneut ins Gefängnis

In Hongkong ist der Medienunternehmer Jimmy Lai zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Die Anklage gegen den 75-Jährigen lautete auf Betrug in zwei Fällen. Dabei geht es um angebliche Verstöße gegen den Mietvertrag für die Büros seiner ehemaligen Zeitung "Apple Daily". Die im vergangenen Sommer eingestellte Zeitung galt als eines der letzten Peking-kritischen Medien in Hongkong.

Der Demokratie-Befürworter Lai wurde bereits zu 20 Monaten Gefängnis wegen seiner Rolle bei früheren Massenprotesten gegen die chinesische Regierung verurteilt.