Herzstillstand: US-Footballspieler Damar Hamlin in kritischem Zustand

Damar Hamlin, American-Football-Spieler der Buffalo Bills aus der US-Liga NFL, hat einen Herzstillstand erlitten. Sein Gesundheitszustand wird in einer NFL-Stellungnahme als kritisch bezeichnet.

Der 24-Jährige war am Montag gegen die Cincinnati Bengals bei einer Abwehraktion mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und zu Boden gegangen, hatte sich anschließend wieder aufgerichtet und war dann zusammengesackt. Er wurde zunächst auf dem Spielfeld behandelt und dann in Cincinnati in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Begegnung wurde abgebrochen.