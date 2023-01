Der zweiten Wahlgang der tschechischen Präsidentschaftswahlen hatte eine Rekordwahlbeteiligung von 70 Prozent. Der Sieger, der pensionierte General Petr Pavel, erhielt fast eine Million mehr Stimmen als sein Gegner, der ehemalige Ministerpräsident Andrej Babis. Den größten Unterschied zwischen den beiden gab es in Prag. Pavel erhielt dort 76 % der Stimmen, im restlichen Land 58 %. Die Bevölkerung ist entsprechend zufrieden mit dem Ergebnis.

Martin sagt: "Ich bin sehr stolz darauf, Tscheche zu sein, da Herr Pavel nun Präsident der Tschechischen Republik wird. Das ist ein besonderer Moment", sagt ein Mann aus Prag. Stella sieht es ähnlich: "Der bessere Kandidat hat gewonnen, Petr Pavel kann die Tschechische Republik angemessen vertreten".

Babis hat vor allem in den Grenzbezirken gewonnen, insbesondere im Nordwesten und Nordosten. Auch in Znojmo in der Nähe von Österreich, hat er mit knappem Vorsprung gewonnen. Ein Bürger kommentiert: "Seine Partei hat bereits die Kommunalwahlen gewonnen, Das ist der Hauptgrund dafür , dass Babis hier gewinnen konnte. Er hat in kleinen Städten und Dörfern gewonnen , und Znojmo ist eine kleine Stadt".

Andrej Babis ist seit langem mit dem ungarischen Staatschef, Premierminister Orban befreundet, Ihre Art der Politik ist sehr ähnlich. "Genau wie Viktor Orban im letzten Jahr hat Andrej Babis im Wahlkampf seinen Gegner beschuldigt, für den Krieg zu sein. Aber auch das überzeugte die Wähler nicht. Die große Frage ist nun, ob Babis noch eine Zukunft in der tschechischen Politik hat." kommentiert euronews-Reporter Ádám Magyar.

