Ein Jahr nach Kriegsbeginn: Selenskyj verleiht Orden und gedenkt der Toten

Der 24. Februar 2022, so sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj genau ein Jahr später, sei der längste Tag unseres Lebens und der schwerste der jüngsten Geschichte gewesen. „Wir sind aufgewacht und seitdem schlafen wir nicht mehr", sagte er in einer Ansprache anlässlich des Jahrestages des Beginns des russischen Einmarsches in die Ukraine.

„Ich danke allen, die in diesem Februar und in diesem Jahr durchgehalten haben und die die Ukraine unbesiegbar machen. Ehre sei denen, die jetzt gerade kämpfen. Ehre sei denen, die helfen, die jeden Tag den Kampf unterstützen, und denen, die Leben retten“, so Selenskyj. Er betonte: „Wir haben nicht die weiße Fahne gehisst, sondern die blau-gelbe verteidigt. Wir hatten keine Angst, wir sind nicht zusammengebrochen, wir haben uns nicht ergeben", sagte er.

Millionen sind geflohen

Für Millionen Menschen in der Ukraine änderte sich ihr Leben mit dem Beginn des Krieges schlagartig: Weil sie ihre Heimat verließen, ins Ausland gingen oder innerhalb der Ukraine Schutz suchten oder weil sie daheim blieben und täglich mit den Auswirkungen des Krieges zu tun haben - teilweise aufgrund von Angriffen, gefolgt von Zerstörung und Tod.

„Dieser Tag hat unser Leben in vorher und nachher geteilt. Ich war ein Jahr lang nicht zuhause, habe meine Familie nicht gesehen. Das ist ein schrecklicher Schmerz“, sagte eine Ukrainerin. Und eine andere meinte: „Ich hoffe, dass es keinen weiteren Jahrestag geben wird. Ich glaube, dass wir den Krieg in diesem Jahr beenden.“

Bei einer Ordensverleihung in Kiew ehrte Selenskyj Armeebedienstete und Zivilpersonen, darunter auch Angehörige von Gefallenen.