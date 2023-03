Protestmarsch in Paris: "Es gibt keinen König in Frankreich"

Ein weiterer Tag der Streiks und Demonstrationen in Frankreich, der 10. Tag dieser Art seit Anfang des Jahres und seit die Regierung Pläne zur Reform des Rentensystems angekündigt hat, eine umstrittene Reform, die jetzt verabschiedet wurde und einen großen Teil der Bevölkerung wütend macht.

Der Vorsitzende einer der einflussreichen Gewerkschaften hier in Frankreich hat gesagt, dass der einzige Weg, um wieder Ruhe auf die Straßen Frankreichs zu bringen, darin besteht, dass die französische Regierung die Reform in ihrer Gesamtheit zurücknimmt.

Im ganzen Land kam es zu Spannungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Hunderte Menschen wurden festgenommen, darunter auch junge Demonstranten, von denen viele zum ersten Mal auf die Straße gehen. Sie sagen, sie können hier nicht einfach zusehen.

Eine junge Frau meint: "Macron hört uns nicht zu, und wir haben es satt, und wir wollen nicht, dass das Rentenalter von 62 auf 64 geht. Wir haben auch die Schnauze voll von der globalen Erwärmung und all dem. Wir haben einfach die Schnauze voll , wir wollen, dass sie zuhören und verstehen, dass wir genug haben. Und er ist nicht allein, er ist nicht der König, es gibt keinen König mehr in Frankreich und das aus gutem Grund."

In den großen Städten Frankreichs wird demonstriert und eine Rekordzahl an Polizisten ist im Einsatz: 13.000, so der Innenminister, im ganzen Land.