Mord an Blogger: Moskau gibt Kiew die Schuld

Von Euronews mit dpa

Der Kreml in Moskau hat die Ermordung des russischen Militärbloggers Wladlen Tatarski in St. Petersburg als Terroranschlag eingestuft.

In Haft wegen des mutmaßlichen Mordes sitzt eine 26 Jahre alte Verdächtige. Das Innenministerium in Moskau veröffentlichte ein Video, in dem die mutmaßliche Täterin zugibt, in dem Café gewesen zu sein. Tatarski, der mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin hieß, war ein begeisterter Befürworter des Krieges.

Er kritisierte aber auch die Kriegsführung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Kremlsprecher Dmitri Peskow gab dem ukrainischen Geheimdienst die Schuld an dem Anschlag.

"Es gibt Angaben, dass die ukrainischen Geheimdienste mit der Planung dieses Terroranschlags etwas zu tun haben könnten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. Die Ermittlungen dazu liefen. Präsident Wladimir Putin sei umgehend über das Attentat informiert worden. Peskow warf der Führung in Kiew vor, terroristische Handlungen in Russland zu unterstützen.

Bei der Explosion in dem Café der Millionenmetropole St. Petersburg waren am Sonntag auch mehr als 30 Menschen verletzt worden.