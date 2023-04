Von euronews

Die rechtsgerichtete Partei von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat einen neuen Gesetzesvorschlag eingebracht, der die Verwendung von englischen und anderen Fremdwörtern in der offiziellen Kommunikation mit Geldstrafen zwischen 5 000 und 100 000 Euro belegt.

Ziel des Gesetzes, das in Italien selbst von den renommiertesten Gelehrten der italienischen Linguistik und Philologie, der angesehenen Accademia della Crusca, auf breite Ablehnung gestoßen ist, ist laut Melonis Partei die "Verteidigung und Förderung der italienischen Sprache" und der Schutz der nationalen Identität.

Der neue Vorschlag, der von Meloni unterstützt wird, wurde von Fabio Rampelli, einem Mitglied des italienischen Abgeordnetenhauses, eingebracht. In einem an sein Twitter-Profil angehefteten Tweet gibt der Abgeordnete ein Beispiel für die so genannte "Anglomanie", die italienische Politiker und Bürokraten zu Geldstrafen führen wird, wenn das Gesetz verabschiedet wird.

"In der unteren Abgeordnetenkammer sprechen wir Italienisch", schreibt Rampelli. "Wir setzen unseren Kampf für den Gebrauch unserer Sprache anstelle des Englischen fort. Wir können nicht verstehen, warum wir den automatischen Handdesinfektionsmittelspender 'Dispenser' nennen."

Anstatt das Wort "Dispenser" auf Englisch zu verwenden, möchte Melonis Regierung, dass die Beamten den viel wortreicheren italienischen Ausdruck verwenden: "dispensatore di liquido igienizzante per le mani".

Die italienische Sprache hat - wie die meisten anderen Sprachen in Europa - in den letzten Jahren viele englische Begriffe übernommen, zum Teil, weil es sich um Begriffe handelt, die "neue" Dinge bezeichnen, die nicht zur italienischen Tradition gehören (Computer, soziale Medien, intelligentes Arbeiten), zum Teil, weil die englische Sprache oft eine prägnantere, schnellere Version von Begriffen bietet, die im Italienischen nur auf Umwegen ausgedrückt werden können.

Zum anderen, weil für viele die Verwendung eines englischen Wortes auch dann, wenn ein italienischer Begriff ausreichen würde - in Italien ist es zum Beispiel üblich, Arbeitssitzungen als "Briefing" zu bezeichnen oder das Wort "Deadline" in einem beruflichen Umfeld zu verwenden - einen Hauch von Autorität und Internationalität verleiht.

Nach den neuesten Daten enthält Treccani, die angesehene italienische Enzyklopädie, derzeit 9.000 englische Wörter und 800.000 italienische Wörter. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der englischen Wörter, die sich in die italienische Sprache eingefügt haben, um 773 Prozent gestiegen.

Die Übernahme englischer Wörter in die italienische Sprache ist Gegenstand endloser Debatten in Italien, wo die Meinungen geteilt sind zwischen dem Schutz der Integrität der Landessprache und der Akzeptanz, dass lebende Sprachen fließend sind und sich ständig weiterentwickeln.

Melonis neuer Gesetzesentwurf nimmt in dieser Debatte eine starke Position ein und drängt auf einen konservativen Ansatz, der darauf abzielt, englische Wörter praktisch aus der öffentlichen Verwaltung, Schulen und Universitäten zu verbannen. Nach dem neuen Gesetz muss "jeder [Universitäts-]Kurs, der nicht speziell auf die Vermittlung einer Fremdsprache abzielt, auf Italienisch stattfinden". Kurse in Fremdsprachen sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie sich an ausländische Studenten richten.

Jeder, der ein Amt in der öffentlichen Verwaltung bekleidet, muss "die italienische Sprache schriftlich und mündlich beherrschen".

Dem Gesetzentwurf zufolge wird die italienische Sprache durch die Verwendung englischer Wörter "erniedrigt und gedemütigt", und das ist umso schlimmer, als das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Der Gesetzesentwurf muss noch im Parlament diskutiert werden.