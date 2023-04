Von euronews

Im Hafen der italienischen Stadt Brindisi sind 339 Menschen an Land gegangen, die zuvor vor der Küste Maltas vom Schiff eines Hilfsorganisation aufgegriffen worden waren. Italien hatte sich zur Aufnahme bereit erklärt.

Sie waren in Libyen mit einem Boot in See gestochen, um über das Mittelmeer in die Europäische Union zu gelangen. Die Menschen, die eigener Angabe nach seit dem 1. April mit dem Boot unterwegs waren, stammen aus Ägypten, Bangladesch, Pakistan, Somalia, Sri Lanka und Syrien.