Feuerwehrangestellte in Faenza evakuieren Menschen aus ihren Häusern, 3. Mai 2023

Feuerwehrangestellte in Faenza evakuieren Menschen aus ihren Häusern, 3. Mai 2023 - Copyright Michele Nucci/LaPresse

2 Tote nach Überschwemmungen in Italien - Alarmstufe Rot in Emilia-Romagna

Von Euronews

In Emilia-Romagna starben zwei Männer, einer wurde von den Fluten mitgerissen ein anderer kam bei einem Erdrutsch ums Leben. Auch am Donnerstag galt für die Region teilweise Alarmstufe Rot, in anderen Landesteilen Alarmstufe Gelb.

Schwere Regenfälle haben in Italien, in der bevölkerungsreichen Region Emilia-Romagna, zu Überschwemmungen geführt. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Für Teile der Region Emilia-Romagna galt am Donnerstag, den 4. Mai, weiterhin die Alarmstufe Rot wegen Überschwemmungen und Unwettern. Ein Mann wurde in der Gemeinde Castel Bolognese von den Fluten mitgerissen und ertrank, und anderer Mann wurde getötet, als sein Haus in der Gemeinde Fontanelice am von einem Erdrutsch getroffen wurde, wie die Presse berichtet. Die durch eine lange Dürreperiode ausgetrockneten Flussbetten traten nach eineinhalb Tagen Dauerregen über die Ufer. Hunderte von Menschen wurden wegen der Überschwemmungen aus ihren Häusern evakuiert. Die nationale Feuerwehr Vigili del Fuoco teilte mit, sie sei zu etwa 600 hochwasserbedingten Notfällen ausgerückt. In vielen Gemeinden der Region Emilia-Romagna sollten die Schulen am Donnerstag wegen der Gefahr von Unwettern geschlossen bleiben, hieß es in den Nachrichten. Für Teile der Region galt am Donnerstag die Alarmstufe Rot, in Basilicata, Kalabrien, Sizilien und der Lombardei wurde gelber Alarm wegen möglicher Gewitter und starker Regenfälle ausgegeben.

Diesen Artikel teilen Den Link zum Einbetten des Videos kopieren kopieren

Teilen

Tweet

Teilen

send

Teilen

Tweet

Teilen

send

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Teilen

Send

Teilen

Teilen

Send

Teilen

Hot Topic

Mehr zu :

Klimawandel