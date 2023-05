Kapitol-Erstürmung: Ehemaliger „Proud-Boys"-Anführer Enrique Tarrio verurteilt

Enrique Tarrio während einer Demonstration in Portland im September 2020

Enrique Tarrio während einer Demonstration in Portland im September 2020 - Copyright Allison Dinner/AP

Von Euronews

Enrique Tarrio, ehemaliges führendes Mitglied der rechtsextremen US-amerikanischen Gruppierung „Proud Boys", ist von einem Gericht in Washington D.C. wegen seiner Verstrickungen in den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt worden.

Bewaffnete "Proud Boys" machen in Phoenix Stimmung für Trump Tarrio nahm nicht an der Erstürmung des Parlamentsgebäudes teil, da er zwei Tage zuvor in einer anderen Sache festgenommen worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, an der Planung der Erstürmung des Kapitols beteiligt gewesen zu sein.