Apple Music: Neues Ed-Sheeran-Album "-"

Von Euronews

Sheeran geht im neuen Album "-" (Substract) offen mit dem Kampf gegen seine Depressionen um.

Apple Music zeigt nach einer längeren Pause in Zukunft wieder Live-Konzerte.Den Auftakt der neuen Staffel bildet eine Live-Show mit Ed Sheeran. Der englische Sänger präsentiert ab 10. Mai sein neues Album auf Apple Music und Apple TV+, in dem er offen über seinen Kampf gegen Depressionen singt. Die Show wurde im Eventim Apollo Theater in London aufgezeichnet.

Das Album heißt "Substract" (geschrieben als Minuszeichen: "-") und wird beim Apple-Exklusiv-Streaming erstmals komplett aufgeführt.

Wer die erste Staffel der Konzerte verpasst hat, kann sie im Apple-Music-Archiv finden. Unter anderem traten bisher Billie Eilish, Alicia Keys und Mary J. Blige auf.