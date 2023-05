"Tag des Sieges" in Russland: Waffenschau während Krieg in der Ukraine

Von Euronews mit AP, AFP

Als internationale Gäste nehmen der Präsident von Belarus und der Regierungschef von Armenien neben Wladimir Putin an der Militärparade in Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren teil.

Die ersten Bilder der Militärparade in Moskau zeigen ballistische Marschflugkörper vom Typ RS-24 Yars in den Straßen von Moskau an diesem 9. Mai. Einen Tag später als die Alliierten - wie Frankreich - begeht Russland den Feiertag zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945.

Am Vortag hatte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärt, dass sein Land in Zukunft zusammen mit dem Westen am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern und am 9. Mai den Europatag feiern will.

In Deutschland fordert die Partei DIE LINKE, dass mit einem Feiertag an den "Tag der Befreiung" vom Faschismus erinnert werden solle.

Lukaschenko und Paschinjan in Russland

In Moskau nehmen der Präsident von Belarus Alexander Lukaschenko und der Regierungschef von Armenien Nikol Paschinjan an den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" teil. Beide waren am Montag nach Russland gereist.

Mit Militärparaden in Moskau und St. Petersburg erinnert Russland an den Sieg über Nazi-Deutschland vor 78 Jahren. Im Zweiten Weltkrieg kamen etwa 20 Millionen Menschen aus der Sowjetunion ums Leben. Seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist Russlands Präsident Wladimir Putin international weitgehend isoliert.