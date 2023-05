Weitere Kämpfe vor Waffenruhe, Papst bittet um Dialog

Von euronews

Weiter stehen sich im Sudan zwei verfeindete Generäle mit ihren Truppen gegenüber. Zuletzt sollte es einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe geben.

Die Armee des Sudan versucht, die paramilitärischen Milizen der RSF von ihrem wichtigsten Luftwaffenstützpunkt in der Nähe der Hauptstadt Khartum fernzuhalten. Nur wenige Stunden zuvor hatten rivalisierende Generäle im Rahmen der laufenden Gespräche in Saudi-Arabien eine einwöchige Waffenruhe vereinbart.

Diese sollte am Montagabend in Kraft treten. Zuvor waren mehrere Waffenruhen nicht eingehalten worden.

Papst bittet um Dialog

Am Wochenende hat Papst Franziskus seine Bestürzung über die anhaltenden Kämpfe zum Ausdruck gebracht. Er rief die Staaten der Welt zum Dialog auf, um die Kampfhandlungen zu beenden.

"Bitte gewöhnen wir uns nicht an Konflikte und Gewalt, und bitte gewöhnen wir uns nicht an den Krieg", so der Pontifex.

Mehr als eine Million Menschen vertrieben

In den Kämpfen stehen sich die sudanesische Armee unter der Führung von General Abdel Fattah al-Burhan und die paramilitärischen Rapid Support Forces unter der Führung von Burhans ehemaligem Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo gegenüber.

Während der wochenlangen heftigen Kämpfe wurden rund 1000 Menschen getötet und mehr als eine Million vertrieben. Millionen weitere haben nur unregelmäßig Zugang zu Wasser, Strom und Medikamenten.