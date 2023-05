Was steckt hinter den Drohnenangriffen auf Russland?

Die Zerstörungkraft der Drohnen, die bislang auf russischem Gebiet niedergegangen sind, ist im Vergleich zu anderen Waffengattungen relativ gering. Die soziale Sprengkraft dieser Fluggeräte-Attacken könnte aber langfristig Wirkung zeigen und die Bevölkerung zunehmend verunsichern.

Ein weiterer Angriff auf Kiew in der Nacht und der dritte innerhalb von etwa 24 Stunden. In der Nacht zum Dienstag zerstörte die ukrainische Luftabwehr 29 von 31 aus dem Iran stammende Shahed-Drohnen, die von Russland auf Kiew abgeschossen wurden.

Das Institute for the Study of War - ISW - hatte zuvor festgestellt, dass die russischen Streitkräfte in den letzten Monaten eine neue begrenzte Luftkampagne begonnen haben, um die ukrainischen Gegenoffensiven zu schwächen, dass aber die russische Priorisierung der Angriffe auf Kiew die Fähigkeit der Kampagne, potenzielle ukrainische Gegenoffensiven sinnvoll einzuschränken, wahrscheinlich weiter einschränkt.

Präsident Wolodomyr Zelenskyy sagte am Montag, der Zeitplan für die lange erwartete Gegenoffensive der Ukraine stehe fest. "Die Entscheidungen sind getroffen worden", sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Nach dem Angriff auf Kiew trafen Drohnen mehrere Gebäude in Moskau und verursachten "geringfügige" Schäden und keine ernsthaften Verletzungen, sagte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt am frühen Dienstag.

Moskau liegt rund 500 km von der ukrainischen Grenze entfernt und war seit Beginn der russischen Invasion nur selten Ziel von Drohnenangriffen, obwohl solche Angriffe in anderen Teilen Russlands häufiger geworden sind.

In der Vergangenheit gab es Berichte über Drohnenabschüsse in den russischen Regionen Kursk und Belgorod, die beide an die Ukraine grenzen.

Im April stürzte eine Drohne in der Stadt Kirejewsk, etwa 400 km von der ukrainischen Grenze entfernt, ab und verletzte durch eine Explosion mindestens drei Menschen, wie russische Staatsmedien berichteten.

Anderen russischen Medienberichten zufolge wurde am 4. und 5. Mai eine Ölraffinerie in der russischen Region Krasnodar, etwa 200 km von der Grenze zur Krim entfernt, von Drohnen angegriffen.

Bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff wurden über 10 russische Soldaten auf einem Truppenübungsplatz in der Region Woronesch verletzt.

Das russische Verteidigungsministerium hat behauptet, die Ukraine sei für einen "terroristischen Angriff" mit Drohnen gegen Moskau am Dienstagmorgen verantwortlich. Die Ukraine hat eine direkte Beteiligung an einem angeblichen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt bestritten.