USA: "Zeit für Schwedens Nato-Beitritt"

Die USA haben die Türkei aufgefordert, dem NATO-Beitritt Schwedens zuzustimmen. Es sei "Zeit, den Beitritt Schwedens abzuschließen", so US-Außenminister Blinken.

Die Vereinigten Staaten fordern von der Türkei, dem NATO-Beitritt Schwedens zuzustimmen. Schweden und das benachbarte Finnland hatten im vergangenen Jahr nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine den Beitrittsprozess begonnen.

Blinken: Schwedens Nato-Beitritt sollte abgeschlossen werden

Finnland wurde Anfang April als 31. Mitglied von der NATO aufgenommen, der Beitritt Schwedens zur Militärallianz wird weiter von der Türkei und Ungarn blockiert.

Es sei nun an der Zeit - so US-Außenminister Antony Blinken: "Aus der Sicht der Vereinigten Staaten ist es jetzt an der Zeit, den Beitritt Schwedens abzuschließen. Das Land hat wichtige Schritte unternommen, um berechtigte Bedenken auszuräumen und was die eigenen Qualifikationen für eine Mitgliedschaft betrifft, war Schweden vom ersten Tag an qualifiziert."

Türkei sieht Schweden als "Zufluchtsort für Terroristen"

Konkret geht es um die Bedenken der Türkei, wo gerade Präsident Recep Tayyip Erdogan für fünf weitere Amtsjahre wiedergewählt wurde.

Erdogan wirft Schweden vor, ein Zufluchtsort für "Terroristen" zu sein, insbesondere für Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Schweden hat vielen Mitgliedern der in der Türkei verbotenen Organisation Asyl gewährt.

Ungarn wiederum stößt sich an schwedischen Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit und Korruption.

NATO-Chef: Schwedischer Nato-Beitritt noch vor Gipfel in Vilnius

Die USA und der NATO-Generalsekretär sind weiterhin optimistisch, dass die Aufnahme Schwedens noch vor dem Nato-Gipfel in Vilnius im Juli abgeschlossen werden kann.

Es gebe zwar keine Garantien, aber es sei "absolut möglich", dass bis dahin eine Lösung gefunden werde- so Jens Stoltenberg.

Dafür müssten nur Ungarn und die Türkei ihre Blockadehaltung aufgeben.