Tote Rinder an Bulgariens Stränden

Von Euronews

In Bulgarien wurden in den vergangenen Tagen mehrere Tierkadaver an die Schwarmeerküste gespült: drei tote Rinder an verschiedenen Stellen innerhalb von 6 Tagen.

Rosen Despov ist der Bürgermeister der Gemeinde Chernomorets. Er sagt, es gebe keine Problem. "Es gab ein totes Tier am Ufer, es wurde von der Gemeinde, der Umweltbehörde abgeholt, es wurde zur Verbrennungsanlage gebracht, es gibt kein Problem."

Aber es ist ein Rätsel, woher diese toten Tiere kommen. Opfer des Dammbruchs in der Ukraine vielleicht? Aber das ist nur eine Vermutung. "Am logischsten erscheint mir, dass sie von einem Schiff auf See stammen", sagt Rosen Despov.

Die Behörde für Lebensmittelsicherheit hat erklärt, die Tiere hätten keine Ohrmarken gehabt. Der Seeverkehrsbehörde ist nicht bekannt, dass ein Schiff mit Tieren an Bord verunglückt wäre.

Die Gemeinde läßt das felsige Gebiet säubern und die Küste inspizieren. Der Strand werde desinfiziert und man hoffe, dass das die letzten Tiere waren, die an ihren Ufern gelandet sind.

Meldungen von der Umwelt-Inspektion über eine Verschmutzung liegen nicht vor. Boote überwachen jetzt die See und können bei weiteren schwimmende Tierkadavern rechtzeitig warnen.

Bei maritimen Viehtransporten verendete Tiere werden oft über Bord geworfen, wie Natur- und Tierschutzverbände in der Vergangenheit oft kritisiert haben.