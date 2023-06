Nur ein Wagner-Spuk? Prigoschins Kehrtwende kurz vor Moskau

Von Euronews mit AP, dpa

Er wolle kein Blutvergießen auf keiner der beiden Seiten. Mit dieser dürren Feststellung beendete Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kurzerhand das Manöver seiner Söldner, das bereits als Rebellion in Russland gewertet wurde, Ein Lob aus Moskau bekam der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko.

Der Aufstand der Wagner-Södner im Westen Russlands ist unblutig beendet worden. Der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin erklärte, er habe den Rückzug seiner Truppen in die eigenen Feldlager angeordnet.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Wagner-Konvoi aus Militärfahrzeugen auf der Fernstraße M 4 schon bis auf 200 Kilometer Moskau genähert, wo scharfe Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

Für Montag war allen Moskauerinnen und Moskauern offiziell freigegeben worden. Für den Schritt machte die Stadtverwaltung Sicherheitsbedenken geltend. Unklar war zunächst, ob der freie Tag nun wieder gestrichen wird.

Prigoschin wollte kein Blutvergießen

Den Rückzieher der vermeintlichen Rebellion begründete Prigoschin über Telegram damit, dass nun der Moment gekommen sei, wo Blut vergossen werden könnte. Persönlich zur Aufgabe beigetragen haben soll der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, dem der russische Präsident Wladimir Putin dafür dankte.

Auf dem Wagner-Vormarsch Richtung Moskau ging in der südrussischen Stadt Woronesch ein Treibstofflager in Flammen auf. In der Region kam es offenbar auch zu Kämpfen zwischen den Söldnern und russischen Truppen, die sie aufzuhalten versuchten. Am Rand der Fernstraße M 4 sollen Wracks von Militärfahrzeugen gesichtet worden sein. Ob diese bei Kämpfen zu Schaden kamen ist unklar.

Zumindest auf Seite der Söldner hat es offenbar weder Tote noch Verletzte bei dem Vormarsch gegeben. Zum Zeitpunkt des Rückzugs sagte Prigoschin, es sei kein Tropfen Blut seiner Kämpfer vergossen worden.

Der Machtkampf zwischen Prigoschin und der russischen Führung war in der Nacht zu diesem Samstag eskaliert. Prigoschin beschuldigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu, ein Lager seiner Truppe angegriffen zu haben. Dies sei in der Region Bachmut geschehen, wo die Söldner Seite an Seite mit russischen Soldaten gekämpft hatten. Bei dem Angriff hat es laut Prigoschin auch Tote unter seinen Leuten gegeben.

Wird es ein Bauernopfer geben?

Daraufhin hatte der 62-Jährige zu dem "Marsch der Gerechtigkeit" in Richtung Moskau aufgerufen. Dieser endete dann keine 24 Stunden später an diesem Samstagabend.

Wie es jetzt mit Prigoschin und der Wagner-Gruppe weitergeht ist unklar. Gerüchten in Russland zufolge wird bereits an einer Neuorganisation des Verteidigungsministeriums gearbeitet. Dieser Umgestaltung könnte der von Putin nicht gerade hochgeschätzte Schoigu zum Opfer fallen. Die Absetzung von Schoigu war ein mehrfach geäußertes Ziel von Prigoschin.