Ohne Hut, ohne Wasser in der Sonne: Netanjahu verbringt Nacht in Klinik

Von Euronews mit AP, dpa

Israels Ministerpräsident musste die Nacht im Krankenhaus verbringen - er hat wohl zu wenig getrunken.

Nach einer Nacht im Krankenhaus hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, dass es ihm gut gehe. Er war am Freitagabend in ein Krankenhaus nahe Tel Aviv eingeliefert worden. Nach Angaben eines Sprechers war die Ursache seines Klinikaufenthalts eine Dehydrierung.

In einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus sagte der 73-Jährige, er sei am Freitag ohne Kopfbedeckung und ohne Wasser in der Sonne gewesen. "Keine gute Idee", sagte Netanjahu.

Er hatte den Tag mit seiner Familie am See Genezareth verbracht, einem beliebten Urlaubsort im Norden Israels. Dort sind die Temperaturen am Freitag auf 39 Grad geklettert.

Der 73-jährige Netanjahu war in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus gewesen.