Von Euronews

Menschen in Ungarn sammeln Spenden, um die auf ukrainischer Seite kämpfenden Soldaten in der Nachbarregion Transkarpatien zu unterstützen - mit praktisch allem außer Waffen, Munition und Sprengstoff.

Auslöser war ein Facebook-Video, geposted am 23. Oktober 2022, dem ungarischen Nationalfeiertag. Es zeigt die ersten ungarischen Soldaten, die das Dorf Ambarne nahe der ukrainisch-russischen Grenze betraten und dabei die ungarische Flagge mit einem Loch schwenkten. Diese gilt als Symbol für den Volksaufstand 1956.

Vielen Menschen in Ungarn ging das Bild zu Herzen. Sie beschlossen, den "Transkarpatischen Drachen", einem in der Ukraine kämpfenden, ungarischstämmigem Spezialbataillon, zu helfen.

Organisator Balázs Trautmann zählt auf, was alles für die Kämpfer zusammengetragen wird. "Man braucht viel Strom, um einen modernen Krieg zu führen. Wir haben eine Menge Batterien für sie bereitgestellt, große Industriebatterien, Acht-Kilo-Biester, viele kleinere, aber leistungsstarke Batterien im Taschenformat, Drohnen, zivile Nachtsichtgeräte, Entfernungsmesser, spezielle Nierenwärmer und Klettersocken (die im Himalaya verwendet werden) für den Winter."

Die Soldaten erstellen eine Liste dessen, was sie benötigen würden, und die ungarischen Helfer forschen nach Beschaffungsquellen in Ungarn und innerhalb der EU.

Die Initiative läuft seit mehr als einem halben Jahr auf Facebook. Bisher wurden mehr als 300.000 EURO gesammelt und sieben Sendungen mit Hilfsgütern ausgeliefert.

Die Gruppe steht in ständigen Kontakt mit einem Mitglied der Einheit, Ferenc Sándor, eigentlich Professor an der Universität in Uzhhorod, der auch im Schützengraben immer noch virtuelle Vorlesungen abhält - jeden Montag und Dienstag um 8 Uhr.

Laut seiner Universität verpflichtete sich am ersten Tag des russischen Angriffs zu Dienst. Berichten zufolge kämpft er derzeit an einem nicht näher bezeichneten Ort im Osten des Landes.