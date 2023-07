Sensation in San Diego: Nachwuchs bei Sumatra-Tigern

Von Euronews

Seit sieben Jahren gab es in Tierparks keinen Sumatra-Tiger-Nachwuchs mehr. Nun sind im Zoo von San Diego zwei Babys zur Welt gekommen.

Im Zoo der US-amerikanischen Stadt San Diego gibt es Tiger-Nachwuchs. Wie der Tierpark mitteilte, habe das Sumatra-Tiger-Weibchen Diana zwei Babys auf die Welt gebracht.

Das ist eine Sensation, denn zuletzt hatten Sumatra-Tiger in einem Zoo vor sieben Jahren Nachwuchs bekommen.

Die Mutter, die sich sehr um die Kleinen kümmert sowie die beiden Geschwister, ein Männchen und ein Weibchen, werden nun noch etwas geschont - erst in ein paar Wochen dürfen Besucherinnen und Besucher einen Blick auf sie werfen.

Nach Angaben des Zoos gibt es auf der Erde nur noch etwa 400 bis 600 Sumatra-Tiger, einschließlich derer, die in Tierparks leben. Auf der Roten Liste der bedrohten Arten der International Union for Conservation of Nature (IUCN) werden sie als "vom Aussterben bedroht" geführt.