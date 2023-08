Die Armee der Ukraine hat zwei Brücken auf die von Russland annektierte Krim beschädigt, so dass Moskau gezwungen ist, die Truppenbewegungen umzuleiten. Das verändert auch die Lage an der Front im Krieg.

Die ukrainischen Streitkräfte haben zwei wichtige Straßenbrücken entlang wichtiger russischer Verbindungslinien zwischen der annektierten Krim und der besetzten Region Cherson getroffen, was die russischen Streitkräfte veranlasste, den Straßenverkehr von den kürzeren östlichen Routen auf die längeren westlichen Routen umzuleiten.

Welche Brücken wurden von ukrainischen Angriffen getroffen?

Die beiden Brücken, die getroffen wurden, sind

- Eine Straßenbrücke über die Straße von Henichesk, die das Gebiet Henichesk mit der Arabischen Nehrung verbindet.

Russische Quellen ergänzten Bilder, die erhebliche Schäden an der Brücke zeigen, und behaupteten, die ukrainischen Angriffe hätten einen Teil der Brücke zum Einsturz gebracht.

- Und die zweite Brücke ist die Chonhar-Straßenbrücke an der Autobahn M-18, die Dzhankoi und Melitopol verbindet.

Verkehr wird - auch für die Truppen - über Umwege geleitet

Der von Moskau ernannte Verwaltungschef der annektierten Krim, Sergej Aksjonow, teilte mit, dass die Reparaturarbeiten an der Chonhar-Brücke im Gange seien und dass russische Beamte den gesamten Verkehr über die Kontrollpunkte Armyansk und Perekop an den Autobahnen M-17 (Armyansk-Oleshky) und T2202 (Armyansk-Nova Kakhovka) umleiten würden.

Der meiste, wenn nicht der gesamte russische Straßenverkehr zwischen der Krim und der Region Cherson wird über oder in unmittelbarer Nähe eines 20 km langen Abschnitts der M-17 zwischen Armyansk und Ishun abgewickelt werden müssen - dies ist ein erheblicher Engpass in den russischen Verkehrswegen.

Das ISW fügt hinzu: Die russischen Linien entlang der T2202 nordwestlich der Krim - insbesondere die Strecken entlang der Haupt- und Fernstraßen südlich von Nowa Nachowka - liegen näher an den ukrainischen Stellungen in der Region Cherson und in vielen Fällen in Artilleriereichweite des von den Ukrainern gehaltenen Westufers des Flusses.

Ukrainische Angriffe auf Brücken entlang kritischer russischer Hauptverkehrsstraßen sind Teil der ukrainischen Blockade-Kampagne, die darauf abzielt, die Voraussetzungen für entscheidende Gegenoffensiven zu schaffen.