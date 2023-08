In Frankreich sind fünf Polizisten festgenommen worden. Sie sollen im Zusammenhang mit dem Tod des 27-jährigen Mohamed Bendriss stehen, der in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli während der Unruhen in Marseille ums Leben kam.

In Frankreich sind fünf Polizisten der Spezialeinheit RAID festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, am Tod des 27-jährigen Mohamed Bendriss beteiligt zu sein. Zwei der Polizisten wurden bereits wieder freigelassen, weitere wurden als Zeugen vorgeladen.

Bendriss starb während der Unruhen in Marseille

Bendriss ist in der Nacht vom 1. Auf den 2. Juli in Marseille verstorben. In dieser Nacht hatte es in der südfranzösischen Stadt Unruhen gegeben, nachdem der junge Nahel Ende Juni in Nanterre bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen worden war.

Lieferdienstfahrer Bendriss war auf seinem Roller kollabiert, kurz darauf verstarb er im Krankenhaus. Dort entdeckte man eine Verletzung auf der Brust, die auf ein Gummigeschoss der Polizei zurückzuführen sein könnte.

Staatsanwaltschaft hält Tod durch Gummigeschoss für "wahrscheinlich"

Die Staatsanwaltschaft gab bereits Ende Juli an, dass sie es für "wahrscheinlich" halte, dass der Tod des Mannes "durch einen heftigen Schlag im Brustbereich verursacht wurde", der auf den Schuss eines Gummigeschosses zurückzuführen sei.

Am 4. Juli begann das Ermittlungsverfahren im Fall um den Tod von Mohamed Bendriss. Zwei Tage später versammelten sich rund 200 Menschen in Marseille vor dem Gebäude, in dem er gelebt hatte, für einen Trauermarsch.

Bendriss hinterlässt eine schwangere Frau und ein Kind.