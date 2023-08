Überflutungen und 5.1 Erdbeben: Tropensturm Hilary trifft Kalifornien

Teile von Kalifornien hat ein Erdbeben erschüttert - bevor Tropensturm Hilary dort für sintflutartigen Regen sorgen sollte.

Vor Pazifik-Tropensturm "Hilary" hat es in Kalifornien ein Erdbeben gegeben - doch offenbar ohne größere Schäden anzurichten. Schlimmere Konsequenzen wurden durch den sintflutartigen Regen befürchtet, den "Hilary" mit sich bringt.

WERBUNG

Wie das Nationale Hurrikanzentrum mitteilte, bewegt sich der Sturm in Richtung Südkalifornien. Einige Regionen sind bereits überflutet.

Rettungsaktion in San Diego

In San Diego konnten neun Menschen aus den Wassermassen eines über die Ufer getretenen Flusses gerettet werden, wie die Feuerwehr in den sozialen Medien berichtet.

Notstand im Süden von Kalifornien

Bereits am Wochenende kam es in Teilen des US-Bundesstaates Kalifornien, wie in Los Angeles, zu heftigem Regen.

Straßen wurden überflutet, hunderte Flüge mussten gestrichen werden.

Für weite Teile des Südens von Kalifornien wurde der Notstand ausgerufen.

Zuvor war "Hilary" in Mexiko auf Land getroffen und hatte die Küste von Baja California erreicht. Dort wurden ebenfalls Straßen und Ortschaften überschwemmt.