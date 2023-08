Türkei: Waldbrand in Çanakkale, Meerenge der Dardanellen betroffen

Die Meerenge der Dardanellen ist eine wichtige Schifffahrtsroute für Schiffe, die zwischen Europa und Asien verkehren. Löschflugzeuge holen sich hier das Wasser zum Löschen der Waldbrände in Çanakkale.

Nicht nur in Griechenland, auch im Westen der Türkei wüten Waldbrände. In der Region Çanakkale, östlich der Stadt Çanakkale sind wegen eines Waldbrandes mehrere Dörfer evakuiert worden.

Rund 1.200 Menschen sind aus neun Dörfern in Sicherheit gebracht worden. 48 Menschen mussten wegen Rauchvergiftungen in Krankenhäusern behandelt werden. Tote gebe es bislang nicht, berichtete der staatliche Nachrichtensender TRT. Mehr als 1.500 Hektar Waldfläche sind durch die Feuer verbrannt.

Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Gründen in der Provinz Çanakkale ausgebrochen und habe sich trotz Löschversuchen vom Bodem und aus der Luft durch starken Wind ausgebreitet. Menschen in der Region sind aufgerufen, wachsam zu sein, weil das Feuer weiter zunehmen könnte.

Schiffsverkehr in der Meerenge der Dardanellen gestört

Der Seeverkehr von der Ägäis zum Marmarameer ist wegen des anhaltenden Waldbrandes in der türkischen Provinz Çanakkale ausgesetzt worden, teilten das Verkehrsministerium und eine Schifffahrtsagentur mit.

Etwa dreißig Schiffe, darunter mehrere Tiefgangschiffe, mussten ihre Fahrt unterbrechen.

"Der Verkehr in den Dardanellen wurde am Dienstag in beiden Richtungen unterbrochen, weil sich die Läschflugzeuge, mit denen der Waldbrand in der Region bekämpft wird, das Wasser aus dem Meer holen", so die Schifffahrtsagentur Tribeca.

Die Meerenge der Dardanellen, eine schmale und historisch bedeutsame Passage, die die Ägäis mit dem Schwarzen Meer verbindet, ist eine wichtige Schifffahrtsroute für Schiffe, die zwischen Europa und Asien verkehren.