Lagarde: "So lange wie nötig" - Zinsen bleiben vorerst hoch

Die EZB-Chefin sprach während des jährlichen Treffens der Notenbankchefs in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Die Zinsen in der Eurozone müssen nach Ansicht von Christine Lagarde so lange wie nötig so hoch wie nötig bleiben. Das hat die Chefin der Europäischen Zentralbank mitgeteilt. Die Inflation sei trotz der bereits erzielten Fortschritte hoch und damit weit entfernt vom Zwei-Prozent-Ziel der EZB.

Die durchschnittliche Inflation in der Eurozone liegt derzeit bei 5,3 Prozent, zwischenzeitlich hatte die Teuerungsrate bei mehr als zehn Prozent gelegen.

Auch die US-Notenbank, die Fed, verfolgt das Zwei-Prozent-Ziel. Ihr Vorsitzender, Jerome Powell, sagte zuletzt, man habe noch einen weiten Weg zurückzulegen.

