Wie schlimm sind Klimaanlagen im Kampf gegen den Klimawandel? Der Faktencheck von @SKhatsenkova

Machen Klimaanlagen die Städte noch heißer?

Da Europa immer häufiger und intensiver von Hitzewellen heimgesucht wird, haben Sie vielleicht auch schon überlegt, sich eine Klimaanlage zuzulegen.

WERBUNG

Und während Sie vielleicht denken, dass die Klimaanlage für Kühle sorgt, bewirkt sie in Wirklichkeit genau das Gegenteil... Sie heizt die Dinge auf.

Lassen Sie uns herausfinden, warum.

2 Grad Celsius mehr durch Klimaanlagen?

In Frankreich sind die Auswirkungen der Nutzung von Klimaanlagen auf die Umwelt in letzter Zeit zu einem Diskussionsthema geworden, insbesondere als die linke Abgeordnete Mathilde Panot in einem Interview mit dem Sender France Inter erwähnte, dass "die Temperatur in einer Stadt durch die Nutzung von Klimaanlagen um bis zu 2 Grad Celsius steigen kann".

Aber woher hat sie diese Zahl?

Die Angabe geht aus einer im Jahr 2020 veröffentlichten Studie hervor, die von einem Szenario ausgeht, bei dem in allen Gebäuden einer Stadt wie Paris Klimaanlagen eingesetzt werden, um während einer Hitzewelle eine Innentemperatur von 23 Grad Celsius aufrechtzuerhalten.

Der Temperaturanstieg durch den Einsatz von Klimaanlagen "hängt von der Tageszeit und den Merkmalen der Hitzewelle ab, vor allem von ihrer Intensität", heißt es in der Studie.

Die Wissenschaftler nutzten bei ihren Untersuchungen die Hitzewelle von 2003, bei der in Frankreich mehr als 14.000 Menschen starben, um ihre Vorhersagen zu modellieren

Sie fanden heraus, dass nach einer "9-tägigen Hitzewelle, die mit der von 2003 vergleichbar ist, die systematische Nutzung von Klimaanlagen während dieser Zeit die Lufttemperatur "um bis zu 2,4°C" erhöhen würde.

Wie ist das möglich? Weil Klimaanlagen wie eine Wärmepumpe funktionieren, die einen Raum kühlt, indem sie heiße Luft nach draußen abgibt.

Klimaanlagen verbrauchen extrem viel Strom

Klimaanlagen verbrauchen mehr Strom als jedes andere Gerät im Haushalt. Sie verbrauchen 10 % des weltweiten Stroms und lassen schädliche, den Planeten erwärmende Gase in die Atmosphäre entweichen.

Der Zusammenhang zwischen der Nutzung von Klimaanlagen und dem Anstieg der Temperaturen in den Städten wurde bereits dokumentiert

WERBUNG

Laut einer 2014 im Journal of Geophysical Research veröffentlichten Studie: Atmospheres veröffentlicht wurden, kann die überschüssige Wärme, die von den Klimaanlagen einer Stadt erzeugt wird, die Außentemperatur nachts um 1 bis 1,5 Grad Celsius erhöhen.

Und da es in den Städten aufgrund des Klimawandels und der zunehmenden Bebauung wahrscheinlich noch heißer werden wird, bedeutet dies, dass die Menschen mehr Kühlung in den Innenräumen benötigen werden.

Denn eine Hitzewelle, die in den 1800er Jahren nur einmal pro Jahrzehnt auftrat, ist heute heißer und kommt fast dreimal so häufig vor, wie im jüngsten IPCC-Bericht angegeben

2019 besaßen laut der Europäischen Umweltagentur 20 % der EU-Haushalte ein Klimagerät.

Immer mehr Klimaanlagen?

Einem Bericht der Internationalen Energieagentur aus dem Jahr 2019 zufolge wird die Zahl der Klimaanlagen weltweit von heute 1,6 Milliarden auf 5,6 Milliarden Stück bis Mitte des Jahrhunderts ansteigen.

WERBUNG

Bleibt die Entwicklung ungebremst, würden bis 2050 alle Klimaanlagen weltweit so viel Strom verbrauchen, wie China heute für alle Aktivitäten verbraucht.

Die Wissenschaftler, die hinter der Studie stehen, nennen andere Möglichkeiten, um die Städte abzukühlen: Dazu gehören die Schaffung von mehr Grünflächen und eine bessere Isolierung von Gebäuden.