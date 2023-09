Beifall für Rubiales: Spanischer Nationaltrainer de la Fuente drückt Bedauern aus

Von euronews

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente hat seine zur Schau gestellte Unterstützung für den Vorsitzenden des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, zurückgezogen.

Der spanische (Männer-)Nationaltrainer Luis de la Fuente hat seine zur Schau gestellte Unterstützung für den Vorsitzenden des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, zurückgezogen.

WERBUNG

Rubiales sieht sich wegen des Kusses, den er Nationalspielerin Jennifer Hermoso im Anschluss an das WM-Endspiel aufzwang, Rücktrittsforderungen ausgesetzt. De la Fuente räumte jetzt ein, einen Fehler begangen zu haben, als er dem Verbandspräsidenten bei einem Auftritt am 20. August in Madrid für dessen Aussage, er sei das Opfer einer Hetzjagd, Beifall spendete.

Rubiales behauptet, der Kuss auf den Mund sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, was Hermoso bestreitet.

De la Fuente sagte, er sei für den Beifall, den er Rubiales spendete, deutlich kritisiert worden. Die Kritik sei vollständig berechtigt gewesen, so der Nationaltrainer. Wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, würde er nicht mehr Beifall klatschen, so de la Fuente. „Wir alle müssen mehr für Gleichberechtigung tun. Ich auch. Und daran arbeite ich", so der Nationaltrainer.