10. Triumph in Serie: Max Verstappen ist nicht zu stoppen

Von Euronews mit DPA

In der Gesamtwertung baute Spitzenreiter Verstappen seinen ohnehin schon gewaltigen Vorsprung auf Perez weiter aus, sein dritter WM-Titel ist zum Greifen nah.

Weltmeister Max Verstappen hat mit seinem zehnten Grand-Prix-Sieg in Serie einen neuen Formel-1-Rekord aufgestellt.

Der Red-Bull-Pilot gewann am Sonntag den Großen Preis von Italien in Monza und verbesserte die Bestmarke von Sebastian Vettel, der 2013 neun Rennen nacheinander für sich entschieden hatte.

Zweiter hinter dem Niederländer wurde Teamkollege Sergio Perez aus Mexiko, Platz drei belegte Ferrari-Pilot Carlos Sainz aus Spanien.

Ein entschlossenes Überholmanöver gegen Sainz nach 15 Runden sicherte Verstappen seinen zehnten Grand-Prix-Triumph nacheinander.

"Das ist eine nette Statistik", meinte der Niederländer schmunzelnd. "Ich habe nie gedacht, dass das möglich wäre, aber wir mussten dafür hart arbeite".

"Ich will einfach versuchen, das Rennen zu gewinnen. Ich denke nicht an Zahlen. Es wäre schön, den Rekord zu haben, am Ende kämpfen wir aber um die Weltmeisterschaft, die wollen wir nach Hause bringen. Es geht nicht um zehn Siege nacheinander", hatte Verstappen vor dem Start über die greifbare Bestmarke gesagt.