Wahr oder falsch: Hat die Verklappung des Fukushima-Wassers ein riesiges Fischsterben ausgelöst?

Von euronews

Hat das Ablassen des Wassers aus dem AKW Fukushima ins Meer ein riesiges Fischsterben ausgelöst? euronews-Mitarbeiterin Sophia Khatsenkova ist der Sache nachgegangen.

Werden in Fukushima nach dem Ablassen von Wasser tote Fische angeschwemmt? Das scheint ein Video zu zeigen, das auf Chinesisch und Koreanisch verbreitet wird. euronews-Mitarbeiterin Sophia Khatsenkova hat sich des Themas angenommen und Nachforschungen angestellt:

WERBUNG

Es ist ein Video, das hunderttausende Male in den sozialen Medien verbreitet wurde, vor allem von chinesischen und südkoreanischen Nutzern. Darin wird behauptet, tausende toter Fische trieben nahe eines Strandes, nachdem am 24. 8. damit begonnen wurde, Abwässer aus dem AKW Fukushima freizusetzen.

Ein Erdbeben, gefolgt von einem Tsunami im Jahr 2011 beschädigte das Kernkraftwerk Fukushima und verseuchte das Wasser der Anlage mit hochradioaktiven Stoffen. Seit der Katastrophe pumpt der Betreiber TEPCO, Wasser ein, um die Reaktoren zu kühlen. Das bedeutet, dass im Kraftwerk täglich verseuchtes Wasser anfällt, und zwar genug, um mehr als 500 olympische Schwimmbecken zu füllen. Und dieser Speicherplatz wird bald erschöpft sein.

Die Behörden des Landes sagen, dass sie keine andere Wahl haben, als damit zu beginnen, das Abwasser im Pazifischen Ozean zu entsorgen. Die Freisetzung des behandelten Abwassers löste heftige Kritik und Panik bei Japans Nachbarn aus.

China hat kürzlich die Einfuhr aller japanischen Meeresfrüchte verboten, und die Befürchtung einer radioaktiven Verseuchung hat zu Panikkäufen und Boykotte von Meeresfrüchten in mehreren Städten in China und Südkorea ausgelöst.

Aufnahmen wurden 280 Kilometer entfernt gemacht

Durch eine umgekehrte Bildersuche fanden wir das Ursprungsvideo auf Douyin, dem chinesischen Pendant zu TikTok. Es wurde am 7. Februar 2023 veröffentlicht, mehr als sechs Monate vor der Freisetzung des Abwassers. AFP ist es gelungen, den Ort zu ermitteln, an dem die Szene gefilmt wurde. Sie wurde an einem Strand nahe des Hafens Tsutsuishi in der Stadt Itoigawa gedreht. Die Stadt liegt auf der Westseite Japans, also an der gegenüberliegenden Küste des Atomkraftwerks. Und sie ist mehr als 280 Kilometer entfernt. Ein örtlicher Beamter sagte AFP, dass etwa 250 Tonnen toter Fisch gefunden wurden, aber die Ursache für das Verenden sei noch unklar.