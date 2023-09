Interpol-Chef: Organisiertes Verbrechen ist ein globales kriminelles Unternehmen

Die internationale organisierte Kriminalität verschmilzt zunehmend mit Weltpolitik und Weltwirtschaft. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen für Strafverfolgungsbehörden. Euronews hat mit dem Generalsekretär von Interpol, Jürgen Stock, gesprochen.

Die internationale organisierte Kriminalität verschmilzt zunehmend mit der Weltpolitik und der Weltwirtschaft. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen für internationale Organisationen und Strafverfolgungsbehörden. Wir haben mit dem Generalsekretär von Interpol, Jürgen Stock, gesprochen.

Sergio Cantone, Euronews: Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften und der Informationsaustausch seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine?

Jürgen Stock, Generalsekretär von Interpol:

"Das Mandat von Interpol ist, dass wir trotz der politischen Umstände, trotz der schwierigen Situation, versuchen, zumindest ein Mindestmaß oder das bestmögliche Maß an internationaler polizeilicher Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Wenn es sich also um einen politischen Konflikt handelt, müssen wir natürlich verhindern, dass unsere Instrumente und Dienste für politische Zwecke missbraucht werden, und wir nehmen diese Rolle einerseits sehr ernst. Andererseits sagen wir, dass wir die Kanäle der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit offen halten, denn auch hier nutzen Kriminelle jede Art von Krise aus, die wir haben.

Insbesondere im Hinblick auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sind wir sehr besorgt über die Waffen, die geliefert werden und die, sobald sie nicht mehr benötigt werden, auf anderen Schauplätzen in der Welt landen könnten. Wir haben das auf dem Balkan gesehen. Es gibt viele Beispiele.

Wir haben gesehen, dass Kriminelle versuchen, verzweifelte Opfer dieses Konflikts auszunutzen, die versuchen, das Land zu verlassen und Schutz zu suchen, zum Beispiel Frauen und Kinder."

**Euronews: Können Sie auf die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit der russischen Polizei und den russischen Sicherheitsdiensten zählen? **

Jürgen Stock:

"Interpol bietet eine Plattform für die internationale polizeiliche Zusammenarbeit. Und wir sehen, dass immer noch ein gewisser, wenn ich so sagen darf, Verkehr stattfindet, ein gewisser Informationsaustausch in Bezug auf das, was wir gewöhnliche Kriminalität nennen. Es geht dabei also nicht um politisch motivierte Kriminalität, und hier muss sich Interpol heraushalten, denn wir sind keine politische Organisation. Artikel drei ist für uns von äußerster Wichtigkeit. Die Verfassung sagt, dass wir diese Regel strikt anwenden müssen.

Aber es gibt das gewöhnliche Gesetzesverstöße. Das sind einfach Kriminelle, die versuchen, diese Krise auszunutzen, und wir arbeiten hart daran, unsere Mitgliedsländer in der Region, alle Länder, miteinander zu verbinden."

Euronews: Die italienische 'Ndrangheta bespielsweise hatte sowohl in der Ukraine als auch in Russland sehr gut ausgebaute Netzwerke. Und es ist sehr schwer vorstellbar, dass dieses Netzwerk jetzt, durch den Krieg, unterbrochen wurde.

Jürgen Stock:

"Sie haben Recht. Wir müssen die Flexibilität des transnationalen organisierten Verbrechens verstehen. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das haben wir zum Beispiel während der Pandemie gesehen, einer Art paralleler Pandemie der Internetkriminalität, bei der sich die Kriminellen sehr schnell auf neue Schwachstellen eingestellt haben. Und auch in der heutigen Welt sind Schwachstellen, von denen es leider viele auf der ganzen Welt gibt, eine Chance für Kriminelle.

Unsere Datenbanken werden statistisch gesehen jede Sekunde, während wir hier sprechen, mehr als 280 Mal durchsucht. Man kann die Komplexität der heutigen Kriminalität nicht erfassen, wenn man nicht eine zentrale Plattform nutzt, auf der alle Informationen gesammelt werden. Und unser Ziel ist es, die Informationen angereichert zurückzugeben. Wir helfen also dabei, die Punkte zu verbinden."

Euronews: Können Sie sich auf Ihre russischen Kollegen verlassen?

Jürgen Stock:

"Ich meine, wichtig ist, dass wir keine Informationen aus unseren Mitgliedsländern einfach abstempeln. Das gilt für alle Mitgliedsländer. Ich habe hier 2016 und in den Folgejahren einen riesigen Apparat aufgebaut, um jede Information zu überprüfen. Zum Beispiel ein Ersuchen, um die Veröffentlichung einer ‘Roten Ausschreibung’, dieses berühmte, sehr erfolgreiche Instrument, mit dem jedes Jahr Tausende Kriminelle auf der ganzen Welt verhaftet werden. Wir müssen sicherzustellen, dass dieses Instrument und andere Instrumente nicht für politische oder militärische Zwecke missbraucht werden."

Euronews: Es gibt Verbrechen der organisierten Kriminalität, die mit militärischen Aspekten zusammenhängen, Waffenhandel. Wie gehen Sie dann damit um?

Jürgen Stock:

"5 % der Informationen erfordern eine eingehende Prüfung. Und auch hier habe ich ein komplexes Verfahren und ein großes Expertenteam entwickelt, das sich damit befasst. Wenn wir ernsthafte Zweifel daran haben, dass ein Ersuchen nicht im Einklang mit unserer Verfassung steht, lehnen wir es ab."

Euronews: Es gibt Fälle von Menschenrechtsverletzungen, Kindesmissbrauch und Menschenhandel. Wie wird mit Kriegsverbrechen verfahren?

Jürgen Stock:

"Das ist eine Einzelfallbetrachtung. Wie Sie schon sagten, gibt es kein Schwarz und Weiß. Es braucht ein gutes Team, das einen Fall aus verschiedenen Richtungen beurteilt. Außerdem müssen wir Informationen aus verschiedenen Quellen einholen, nicht nur aus dem Land, das das Ersuchen gestellt hat, sondern auch aus anderen Ländern, die möglicherweise Informationen über eine Person haben, z. B. darüber, ob dieser Person ein Schutzstatus oder ein Flüchtlingsstatus gewährt wurde. In diesem Fall ergreifen wir keine Maßnahmen und lehnen zum Beispiel ein Ersuchen um eine ‘Rote Fahndungsausschreibung’ ab."

Euronews: Die künstliche Intelligenz ist eng mit der virtuellen Welt des Internets verbunden und sie befindet sich bereits in einem rechtlichen Sonderbereich. Was fordern Sie also von den staatlichen Akteuren, den Politikern der Welt oder den internationalen Institutionen?

Jürgen Stock:

"Zunächst einmal muss jeder die Komplexität und die Bedrohung verstehen, die diese Art von Verbrechen für die nationale Sicherheit darstellt. Wir waren beispielsweise an der Entwicklung eines Produkts in Bezug auf künstliche Intelligenz beteiligt: ein Toolkit für nationale Strafverfolgungsbehörden, das wir kürzlich herausgegeben haben. Es geht um den verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz.

Wir können unseren Mitgliedsländern nicht vorschreiben, was sie zu tun haben, aber wir wollen zumindest eine Anleitung für den Einsatz dieser Instrumente geben, denn sie müssen genutzt werden. Andernfalls können wir mit diesen großen Datenmengen und der massenhaften Verfügbarkeit von Informationen nicht umgehen.

Sie hilft Interpol zum Beispiel in der Datenbank zum sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet, die wir eingerichtet haben, um mehr als 30.000 Opfer von sexuellem Missbrauch zu retten. Und jedes Foto, jedes Bild ist ein Tatort."

Euronews: Glauben Sie nicht, dass es schon an der Basis hapert, weil die Internet-Lobby in den Vereinigten Staaten einen starken Einfluss auf die Regierung hat?

Jürgen Stock:

"Es geht nicht nur um bestimmte Länder. Das ist natürlich eine globale Bedrohung, also ein bisschen anders, weil sie eine globale Dimension hat."

**Euronews:**Aber die meisten dieser Unternehmen kommen aus den USA.

Jürgen Stock:

"Ja, natürlich. Aber wir müssen diese Diskussion noch eine ganze Weile führen, vielleicht zehn oder 15 Jahre lang - über Sicherheitsvorschriften, die vielleicht erforderlich sind. Wir sagen den Gesetzgebern, dass die Lage sehr ernst ist. Das sind Fragen, die die nationale Sicherheit in der ganzen Welt betreffen. Es ist nicht die Aufgabe von Interpol zu entscheiden, welche politischen Konsequenzen gezogen werden, aber können Sie sich vorstellen, dass Interpol nicht existieren würde?

100 Jahre nach ihrer Gründung - eine Plattform, auf der die Mitgliedsländer trotz politischer Turbulenzen Informationen austauschen können, auch wenn keine diplomatischen Beziehungen bestehen oder sich Länder im Konflikt befinden?

Und es ist Interpol, die den Mitgliedsländern mitteilt, in welchem Ausmaß eine transnationale organisierte Gruppe seine Tentakel auf verschiedenen Kontinenten ausgebreitet hat. Und das ist die eigentliche Dimension des organisierten Verbrechens von heute: Es geht nicht nur um das Überschreiten von Grenzen und Kontinenten - es ist ein globales kriminelles Unternehmen."