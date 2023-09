Joe Biden: "Donald Trump ist eine Gefahr für die Demokratie"

Von Euronews mit AP

„Es gibt eine extremistische Bewegung, die nicht die Grundüberzeugungen unserer Demokratie teilt. Die MAGA-Bewegung“, sagte Biden und bezog sich damit auf Trumps Slogan „Make America Great Again“.

US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede in Tempe im Bundesstaat Arizona davor gewarnt, dass Donald Trump und seine "extremistischen" Verbündeten eine Gefahr für die US-Demokratie darstellen.

Damit verschärfte er seine Angriffe auf seinen wahrscheinlichen republikanischen Herausforderer bei den US-Präsidentschaftwsahlen 2024.

Biden sagte, Demokratien könnten "sterben", wenn die Menschen schweigen würden. Trump liegt laut Umfragen in der Gunst republikanischer Wähler deutlich vor den sieben weiteren Präsidentschaftsanwärtern der Partei.

Gefährliche MAGA-Bewebung

Es gebe durch den Rechtspopulisten eine „Bedrohung für unsere Institutionen, für unsere Verfassung selbst“, sagte Biden. In den Umfragen liegen biden und Trump gleichauf.

Wohl um Vorwürfe einer richterlichen Einmischung zu vermeiden, verlor Biden kein Wort zu den laufenden Anklagen gegen Trump. Trump ist der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, der sich einer Reihe von Anklagen wegen diversen Gesetzesverstößen stellen muss.

Auch eine mögliche Beteiligung Trumps an den Bemühungen, seine Wahlniederlage im Jahr 2020 umzukehren – was in der Erstürmung sdes US-Kapitos gipfelte - sprach Biden nicht an.