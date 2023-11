635 Tage Ukraine-Krieg: So sehen Militärblogger die Front bei Cherson

Die Lage an der Front im Ukraine-Krieg erklärt Sasha Vakulina. Und was ist eigentich ein Brückenkopf?

Die ukrainischen und russischen Streitkräfte setzen ihre Kampfhandlungen in der Ost- und Südukraine fort, obwohl das regnerische Wetter das Tempo der Kampfhandlungen bis zum vollständigen Wintereinbruch wahrscheinlich weiter verlangsamen wird.

Der ISW bezieht sich auf russische Militärblogger, die behaupten, dass die ukrainischen Streitkräfte weiterhin eine starke Gruppe russischer Streitkräfte abwehren, die in der Nähe von Avdiivka angreift, und dass die ukrainischen Streitkräfte die Initiative in der Südukraine behalten

Am Wochenende erklärten ukrainische Offizielle, dass die ukrainischen Streitkräfte Brückenköpfe am östlichen Ufer des Dnipro in der Region Cherson errichtet haben und in der Nähe von Krynky - etwa 40 km von der Stadt Cherson entfernt -, Poyma - etwa 15 km von Cherson entfernt - und Pishchanivka angreifen.

Wie groß ist ein Brückenkopf?

Was ist er genau und warum ist er wichtig?

Die US-Militärdoktrin definiert einen Brückenkopf als "ein Gebiet auf der gegnerischen Seite des Wasserhindernisses, das groß genug ist, um den Großteil der überquerenden Truppen aufzunehmen. Es verfügt über ein angemessenes Gelände, um die Verteidigung der Überquerungsstellen zu ermöglichen, das den überquerenden Truppen Sicherheit vor feindlichem Beschuss bietet und das eine Basis für die Fortsetzung des Angriffs darstellt".

Der ukrainische Generalstab erklärte, dass eines der wichtigsten operativen Ziele der ukrainischen Bodenoperationen am Ostufer darin besteht, den russischen Beschuss der ukrainischen Zivilbevölkerung am Westufer der Region Cherson, insbesondere in der Nähe der Stadt Cherson, zu verhindern.