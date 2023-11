31 Meter lange Bohrmaschinen müssen 2,5 Kilometer tief in die Erde eindringen. - Copyright Innargi Linkedin page

Von Euronews mit EBU

In Dänemark haben die Bohrarbeiten für das größte Geothermie-Kraftwerk Europas begonnen. In Zukunft soll jeder fünfte Haushalt in Aarhus mit Erdwärme beheizt werden.