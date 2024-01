Landesweiter Luftalarm: Russland überzieht die Ukraine mit Angriffen

In der Ukraine ist landesweit Luftalarm ausgelöst worden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Über den Online-Dienst Telegram warnte die ukrainische Luftwaffe: "Insgesamt sind 16 strategische Bomber vom Typ Tu-95MS in der Luft. Ignorieren Sie nicht den Luftalarm! Begeben Sie sich in die Schutzräume."

Nach ukrainischen Medienberichten wurde in Kiew ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. Auch eine Hauptgasleitung und eine Tesla-Niederlassung wurden offenbar in der Hauptstadt getroffen und sollen in Flammen stehen. In mehreren Wohnhäusern sollen Fenster zersprungen sein. In Teilen von Kiew funktioniere die Strom- und Gaszufuhr nicht mehr, berichten ukrainische Online Medien.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, mindestens ein Dutzend Menschen seien durch die Angriffe auf die Stadt verletzt worden. Betroffen seien fünf Stadtbezirke.

In anderen Berichten heißt es, weite Teile von Kiew, aber auch anderen Städten seien in Rauch gehüllt. Es gebe massive Drohnenangriffe.

In Charkiw sollen ein Mensch getötet und 20 weitere verletzt worden sein.