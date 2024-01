Südafrikas Völkermordklage gegen Israel wird ab dieser Woche vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verhandelt - wie geht es weiter?

Der Internationale Gerichtshof (IGH) wird diese Woche die erste Anhörung im Völkermordfall abhalten, den Südafrika gegen Israel angestrengt hat und in dem die Netanjahu-Regierung aufgefordert wird, die Kampfhandlungen im Gazastreifen einzustellen.

Bei der Anhörung, die für den 11. und 12. Januar angesetzt ist, steht für Israel viel auf dem Spiel. Zum ersten Mal seit seinem jahrzehntelangen Boykott des obersten UN-Gerichts hat sich das Land bereit erklärt hat, sich vor den 15 gewählten Richtern in Den Haag zu verteidigen.

Worum geht es in der Klage?

Südafrika reichte den Fall Ende Dezember beim IGH ein und argumentiert, Israel habe während seines erklärten Krieges gegen die Hamas im Gazastreifen "genozidale Handlungen" begangen. Das Gericht solle eine einstweilige Maßnahme genehmigen, die die Verteidigungskräfte des Landes an der Fortsetzung ihrer tödlichen Operationen in der Region hindern würde.

Nach Ansicht des afrikanischen Landes hätte Israel damit gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstoßen. In dem von Südafrika eingereichten 84-seitigen Dokument wird Israel beschuldigt, im Gazastreifen Handlungen zu begehen, die "genozidalen Charakter haben, weil sie auf die Vernichtung eines wesentlichen Teils der nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe der Palästinenser abzielen".

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des Konflikts mehr als 22 000 Palästinenser - die meisten von ihnen Frauen und Kinder - bei israelischen Angriffen getötet. Der Krieg wurde durch den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst, bei dem rund 1 200 Menschen, überwiegend Zivilisten, getötet worden waren.

Israel hat die Anschuldigung Südafrikas "mit Abscheu" zurückgewiesen, die Behauptung als "unbegründet" bezeichnet und angekündigt, sich vor Gericht zu verteidigen - eine Entscheidung, die es der israelischen Regierung erschweren wird, eine mögliche Verurteilung zu ignorieren.

Wie wird sich Israel verteidigen?

Die südafrikanische Klage behauptet, dass die notwendige völkermörderische Absicht - die ein ganz besonderes Merkmal für den Nachweis des Verbrechens des Völkermordes ist - in diesem speziellen Fall "durch das Verhaltensmuster des israelischen Militärs, aber auch durch mehrere öffentliche Erklärungen mehrerer israelischer Vertreter und Beamter gestützt werden kann", erklärte Maria Varaki, Dozentin für internationales Recht am Department of War Studies des King's College London, gegenüber Euronews.

Laut Alonso Gurmendi Dunkelberg, Dozent für internationale Beziehungen am King's College, wird Israel diesen Aspekt jedoch wahrscheinlich anfechten:

"Bei Völkermord muss man das Verbrechen mit der spezifischen Absicht begangen haben, eine Gruppe als solche zu vernichten, eine Gruppe zu vernichten, weil sie diese Gruppe ist", sagte er Euronews.

"Und das ist der knifflige Teil und ich erwarte, dass sich Israels Verteidigung darauf konzentrieren wird. Sie wird entweder argumentieren, dass sie die Tat nicht selbst begangen hat oder dass keine Bedingungen geschaffen wurden, die den Gazastreifen unbewohnbar machen, und betonen, dass man Lastwagen mit Hilfsgütern durchgelassen hat."

Israelische Soldaten vor dem Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, 22. November 2023. AP Photo/Victor R. Caivano, File

Wie lange wird es dauern, bis der IGH eine Entscheidung trifft?

Bei der Anhörung am 11. und 12. Januar wird noch nicht über die Begründetheit der Völkermordklage gegen Israel, sondern nur über die von Südafrika beantragten vorläufigen Maßnahmen entschieden. Letztere Entscheidung könnte nach Ansicht von Experten einige Wochen bis ein oder zwei Monate nach der Anhörung fallen.

"Wenn das Gericht so verfährt wie in den früheren Fällen Gambia gegen Myanmar oder Ukraine gegen Russland - die sich beide auf die Völkermordkonvention beriefen - würde ich erwarten, dass das Gericht in ein paar Wochen die [von Südafrika beantragte] einstweilige Verfügung erlassen wird", sagte Varaki.

Was die Begründetheit des Völkermordfalles angeht, so könnte es laut Gurmendi "mehrere Jahre dauern", bis das Gericht zu einem Urteil kommt.

Was würde eine Verurteilung für Israel bedeuten?

Entscheidend ist, dass der IGH - das wichtigste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen - nicht befugt ist, Anklage zu erheben, obwohl seine Urteile in der internationalen Gemeinschaft ein gewisses Gewicht haben. Eine Verurteilung wegen Völkermordes hat massive Auswirkungen auf das Ansehen eines Landes auf der internationalen Bühne.

"Die Völkermordkonvention befasst sich mit dem größten aller Verbrechen. Deshalb wollen mehrere Leute diese Verurteilung", sagte Varaki. "Ich spreche nicht nur über den aktuellen Fall. Im Allgemeinen wollen sie eine Verurteilung, weil sie denken, dass dies die schlimmste Verurteilung aller Zeiten ist."

Obwohl Israel rechtlich verpflichtet wäre, der möglichen Genehmigung der von Südafrika geforderten vorläufigen Maßnahme durch den IGH Folge zu leisten, sagte Gurmendi Dunkelberg, dass es Präzedenzfälle gebe, in denen dies nicht der Fall sei, darunter auch die USA.

"Das Problem ist, dass es keine internationale Polizei gibt, die an Ihre Tür klopft und sagt: 'Sie verstoßen gegen eine richterliche Anordnung, ich nehme Sie wegen Missachtung des Gerichts fest' oder ähnliches. Es hängt also wirklich davon ab, was andere Staaten können und tun", sagte er.

"Angenommen, Israel würde sich nicht an die Anordnung halten - was nicht unbedingt der Fall sein muss, Israel könnte sich durchaus daran halten - dann könnten andere Staaten Druck auf Israel ausüben [dies zu tun]." Eine Verurteilung könnte auch die Unterstützung der westlichen Verbündeten für Israels Krieg in Gaza schwächen.