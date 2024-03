Russland und China haben mit ihrem Veto eine von den Vereinigten Staaten unterstütze Resolution, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gaza-Streifen gefordert wird, mit ihrem Veto zu Fall gebracht.

Russland und China haben am Freitag ihr Veto gegen eine von den USA unterstützte UN-Resolution eingelegt, die einen „sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand“ im Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza fordert, um die Zivilbevölkerung zu schützen und die Bereitstellung humanitärer Hilfe für mehr als 2 Millionen hungernde Palästinenser zu ermöglichen.

Bei der Abstimmung im 15-köpfigen Sicherheitsrat stimmten elf Mitglieder dafür und drei dagegen, darunter auch Algerien, der arabische Vertreter im Rat. Aus Guyana gab es eine Enthaltung.

Vor der Abstimmung sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebenzia, Moskau unterstütze einen sofortigen Waffenstillstand, kritisierte jedoch eine verwässerte Sprache, die sich auf moralische Imperative beziehe, die er als philosophische Formulierungen bezeichnete, die nicht in eine UN-Resolution gehörten.

Er warf US-Außenminister Antony Blinken und US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield vor, „die internationale Gemeinschaft absichtlich in die Irre geführt zu haben“.

„Das war eine Art leere rhetorische Übung“, sagte Nebenzia. „Das amerikanische Produkt ist äußerst politisiert. Sein einziger Zweck besteht darin, die Wähler anzulocken, ihnen einen Knochen in Form einer Art Erwähnung eines Waffenstillstands in Gaza zuzuwerfen und die Straflosigkeit Israels sicherzustellen, dessen Verbrechen im Entwurf nicht einmal erwähnt werden.“

Thomas-Greenfield forderte den Rat auf, die Resolution anzunehmen, um auf einen sofortigen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu drängen, sich mit der humanitären Krise im Gazastreifen zu befassen und die laufende Diplomatie der Vereinigten Staaten, Ägyptens und Katars zu unterstützen.

Nach der Abstimmung warf Thomas-Greenfield Russland und China vor, aus „zutiefst zynischen Gründen“ abgestimmt zu haben, und sagte, sie könnten sich nicht dazu durchringen, die Terroranschläge der Hamas im Süden Israels am 7. Oktober zu verurteilen, was die Resolution zum ersten Mal getan hätte .

Ein zentrales Thema bei der Abstimmung war die ungewöhnliche Sprache im Zusammenhang mit einem Waffenstillstand. Darin hieß es, der Sicherheitsrat „bestimmt die Notwendigkeit eines sofortigen und dauerhaften Waffenstillstands“ – aber nicht er "fordert".

Die Resolution spiegelte einen Kurswechsel der Vereinigten Staaten wider, deren Haltung in weiten Teilen der Welt abgelehnt wird. Selbst enge Verbündete drängen inzwischen auf ein bedingungsloses Ende der Kampfhandlungen.

In früheren Resolutionen haben die USA Forderungen nach einem Waffenstillstand eng mit Forderungen nach der Freilassung israelischer Geiseln in Gaza verknüpft. In dieser Entschließung wurden die beiden Themen durch eine Formulierung, die Interpretationsmöglichkeiten bietet, weiterhin miteinander verknüpft, wenn auch nicht mehr so fest.

Obwohl die Resolution völkerrechtlich bindend gewesen wäre, hätte sie weder die Kämpfe beendet noch zur Freilassung von Geiseln geführt. Aber sie hätte den Druck auf Israel erhöht, da sein engster Verbündeter sich in einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen den Regierungen der USA und Israels immer mehr den weltweiten Forderungen nach einem Waffenstillstand anschließt.

Inzwischen haben die zehn gewählten Mitglieder des Sicherheitsrats ihre eigene Resolution in eine endgültige Form gebracht, über die abgestimmt werden kann. Sie fordert einen sofortigen humanitären Waffenstillstand für den muslimischen heiligen Monat Ramadan, der am 10. März begann, der „von allen Parteien respektiert werden muss und zu einem dauerhaften, nachhaltigen Waffenstillstand führt“. Riyad Mansour, der palästinensische UN-Botschafter, sagte Reportern, die Abstimmung werde entweder am späten Freitag- oder Samstagmorgen stattfinden.

Die Resolution fordert außerdem „die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln“ und betont die dringende Notwendigkeit, die Zivilbevölkerung zu schützen und im gesamten Gazastreifen humanitäre Hilfe zu leisten.

Nebenzia forderte die Ratsmitglieder auf, sie zu unterstützen, aber Thomas-Greenfield sagte, die aktuelle Form des Textes „unterstütze keine sensible Diplomatie in der Region. Schlimmer noch, es könnte der Hamas tatsächlich einen Vorwand geben, von dem auf dem Tisch liegenden Abkommen abzuweichen.“

Der Sicherheitsrat hatte bereits zwei Resolutionen zur sich verschlechternden humanitären Lage in Gaza verabschiedet, aber keine forderte einen Waffenstillstand.

Russland und China legten Ende Oktober ihr Veto gegen eine von den USA unterstützte Resolution ein, in der eine Unterbrechung der Kämpfe zur Bereitstellung von Hilfe, zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Einstellung der Bewaffnung der Hamas gefordert wurde. Sie sagten, es spiegele nicht die weltweiten Forderungen nach einem Waffenstillstand wider.

Die USA haben gegen drei Resolutionen, die einen Waffenstillstand forderten, ihr Veto eingelegt. Die jüngste Resolution war eine von den arabischen Staaten unterstützte, für die am 20. Februar 13 Ratsmitgliedern stimmten, bei einer Enthaltung.