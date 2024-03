Kann die Ukraine Munitionsmangel mit heimischer Produktion bekämpfen?

Von Euronews mit AP

Die Ukraine leidet unter Munitionsmangel. Diesen versuchen sie nun teilweise durch eine Ankurblung der heimischen Produktion zu bekämpfen.

An der Front in der Ostukraine warten ukrainische Soldaten dringend auf mehr Munition. Nach eigenen Angaben benötigt ein Artillerist täglich mindestens 100 Granaten, um normal arbeiten zu können. Momentan haben sie lediglich etwa 20.

Paris will liefern

Frankreich hat angekündigt, 78 Caesar-Haubitzen an die Ukraine zu liefern und sogleich auch die Lieferung von Granaten zu erhöhen, um den dringenden Bedarf Kiews an Munition für den Kampf gegen die russische Invasion zu decken, erklärte der Verteidigungsminister am Dienstag. Frankreich hat außerdem das Ziel, der Ukraine in diesem Jahr 80.000 Granaten für 155 mm Geschütze zu liefern. Auch Tschechien bemüht sich, 800.000 Artilleriegranaten für die Ukraine zu beschaffen. Tschechische Beamte hatten zuvor erklärt, dass die ersten Granaten spätestens im Juni an die Ukraine geliefert werden sollten.

Die Ukraine benötigt jeden Vorteil, um Russland zu besiegen. Ein Lichtblick ist die kleine, jedoch schnell wachsende Verteidigungsindustrie. Die Regierung investiert massiv mit der Hoffnung in die heimische Industrie, dass selbst hergestellte Waffen und Munition den Kriegsverlauf beeinflussen können. Die ukrainische Regierung hat für das Jahr 2024 fast 1,4 Milliarden Dollar für den Kauf und die Entwicklung von Waffen im eigenen Land veranschlagt - 20 Mal mehr als vor Russlands Invasion.

Waffen werden in privat-geführten Fabriken hergestellt

Ein großer Teil der Waffen wird nun von privat-geführten Fabriken hergestellt. Diese übernehmen eine Branche, die jahrzehntelang von staatlichen Unternehmen dominiert wurde. Anatolli Kuzmin, Besitzer der privaten Mörserfabrik sagte: "Wir produzieren Munition für 120, 82 und 60 mm Mörser. Wir versuchen auch, die Produktion von Motoren und Munition für Drohnen aufzubauen." Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich die Produktion von Mörsergranaten in der Ukraine um das 40-fache erhöht und die Produktion von Munition für die Artillerie hat sich fast verdreifacht, sagte Oleksandr Kamyshin, der ukrainische Minister für strategische Industrie.

Wladislaw Belbas, Generaldirektor von Ukrainian Armor sagte: "Wir arbeiten sehr aktiv daran, die Produktionsvolumen zu erhöhen. Wir kommunizieren täglich mit unseren Kunden, um den Einfluss dieser Ausrüstung auf den Verlauf des Kampfes und des Krieges zu verstehen."

Mangel an Arbeitskräften, da viele Arbeiter mobilisiert wurden, und Bürokratie sind weitere Probleme, mit denen die Ukraine zu kämpfen hat. Sie fordern daher, dass Europa diese Munitionslücke füllt, damit sich der Krieg nicht weiter auf dem Kontinent ausbreitet. Wolodymyr, Zugführer in der ukrainischen Armee, sagte diesbezüglich: "Wenn die Lieferung von Artillerie in diesem Tempo weitergeht, dann müssen sich andere auf den Krieg vorbereiten. Andere müssen wie wir Schützengräben bauen – und ihre Söhne werden im Krieg sterben."