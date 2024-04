Schon im April: Sommersaison im Strandbad am Wörthersee ist eröffnet

Von Euronews mit ORF via EBU, Kleine Zeitung

An diesem Wochenende hat das Strandbad in Klagenfurt am Wörthersee in Kärnten den Sommer eingeläutet.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von 29 Grad hat an diesem Wochenende das Strandbad in Klagenfurt am Wörthersee die Badesaison eröffnet.

Das Wasser war zunächst zwar nur 14 Grad warm, aber viele freuten sich über den frühen Sommmertag in Kärnten, wie auch die Kleine Zeitung berichtet.

Dabei macht Österreich keine Ausnahme, denn auf der Ferieninsel Zypern war es schon Anfang April über 30 Grad war.

Normalerweise beginnt die Sommersaison frühestens im Mai

In den vergangenen Jahren ist das Strandbad meist Anfang Mai in die Sommersaison gestartet. Ab Dienstag sollte es aber auch in Kärnten regnen - und die Temperaturen sollten auf 17 Grad zurückgehen.

In weiten Teilen Deutschlands sinken die Temperaturen schon ab diesem Sonntag um fast 10 Grad. Der deutsche Wetterdienst (DWD) meldet eine Kaltfront, die sich quer über das Land schiebt. In Norddeutschland wurden nur 10 bis 15 Grad erwartet. Weiter im Süden endet das Wochendende an diesem Sonntag nochmals hochsommerlich, bevor Kälte und Regen einsetzen.

Wie schon in den vergangenen zehn Monaten war der März 2024 laut Copernicus, dem Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union mit Sitz in Bonn, weltweit der wärmste seit Beginn der Auftzeichnungen.